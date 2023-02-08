Португалия: цены на газ в баллонах выше оценки ERSE

Цены на сжиженный нефтяной газ в баллонах, объявленные операторами в январе, были на 8-10% выше оценки Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), согласно Ежемесячному отчету о надзоре за ценами на сжиженный нефтяной газ в баллонах.

По оценкам ERSE, в январе среднемесячная цена (эффективная цена) на сжиженный газ в баллонах снизилась на 2,75% для баллона с пропаном G26, 3,12% для баллона с газом G110 и 4,69% для баллона с бутаном G26 по сравнению с декабрем.

Эффективные цены «отражают тенденцию к снижению мировых рыночных цен, составляют 28,21 евро за баллон с пропаном G26, 101,30 евро за баллон G110, 28,18 евро за бутан», - сообщило ERSE.

В середине августа правительство снова установило максимальные цены на газ в баллонах, как это уже произошло во время пандемии covid-19, при этом ERSE указала на наличие структурных проблем на рынке, когда цены не соответствуют международным котировкам, чтобы оправдать установку максимальных значений.

Правительство может снова ограничить максимальные цены, если регулирующий орган сообщит о злоупотреблении маржой со стороны операторов.