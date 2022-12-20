Португалия: цены на хлеб вырастут в 2023 году

Об этом заявила Ассоциация торговли и хлебопекарной промышленности (ACIP).

«Многое будет зависеть от колебаний цен на сырье и энергию, но, скорее всего, они увеличатся, даже из-за влияния повышения минимальной заработной платы», - подчеркнула ACIP.

По данным ассоциации, только часть увеличения была отражена в цене, уплачиваемой потребителем, остальную часть несли производители, которые, в свою очередь, столкнулись с падением нормы прибыли.

В период с января по октябрь потребление хлеба и выпечки в Португалии увеличилось благодаря туризму. Однако, особенно в последнем квартале года, инфляция нанесла ущерб этой положительной динамике.

Таким образом, потребители стали выбирать более дешевые товары меньшего размера, а также в меньшем количестве.

«Покупатели ищут более дешевый хлеб. Он не перестает покупать кондитерские изделия, но наблюдается сокращение потребления этого вида продукции», - подчеркнули в ACIP.

Несмотря на то, что цифры не растут, по оценкам ассоциации, заказы на рождественский сезон будут ниже, чем в прошлом году.