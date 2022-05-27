Португалия: цены на коммерческую недвижимость выросли

Пятница, 27 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: цены на коммерческую недвижимость выросли

Коммерческая недвижимость подорожала, но все же не так резко, как квартиры.

Цены на коммерческую недвижимость выросли на 5,1% в прошлом году, ускорившись на 2,3 процентных пункта по сравнению с темпами, зафиксированными в 2020 году.

Тем не менее, рост по-прежнему ниже, чем рост цен на жилье, которые выросли на 9,4% в 2021 году, согласно данным Национального института статистики (INE).

Цены на коммерческую недвижимость в 2019 году выросли на 3,1% вместо 1,9%, тогда как в 2020 году рост составил 2,8%, а не 1,7% . Эти изменения не меняют перспективу снижения темпов роста цен на коммерческую недвижимость за эти два года.

Что касается рынка жилья, то, как это было с 2016 года, в 2021 году он снова показал рост цен выше, чем в коммерческой недвижимости, составив 9,4%.

Кроме того, по данным INE, с 2015 года темпы роста цен на коммерческую недвижимость и цены на жилую недвижимость не регистрировали такой низкой разницы: 4,3 процентных пункта, что на 1,7 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.

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