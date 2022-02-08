Португалия: цены на почтовые услуги могут вырасти

CTT объясняет, что это максимальное среднегодовое изменение учитывает падение трафика, наблюдаемое в первые девять месяцев 2021 года.

«Для 2022 года, который будет действовать как переходный период, цены, которые должны быть введены CTT, должны соответствовать максимальному среднегодовому отклонению в 6,80%», - говорится в заявлении CTT.

CTT также добавила, что оставшаяся часть цены будут определяться в соответствии с принципами, изложенными в Законе о почте.