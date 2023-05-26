Португалия: цены на подержанные автомобили резко выросли

Пятница, 26 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: цены на подержанные автомобили резко выросли

Подержанные автомобили в Португалии продолжают дорожать.

Согласно исследованию компании Standvirtual, средняя цена подержанных автомобилей постепенно растет с декабря 2020 года.

Тогда она составляла около 18 500 евро.

Однако в декабре 2022 года средняя цена выросла до 23 500 евро, то есть увеличение составило +27% всего за два года.

Самые распространенные автомобили, выставленные на продажу на Standvirtual, имеют пробег около 50 000 км и являются дизельными.

На сайте подчеркивается, что Mercedes-Benz A180 подорожал с 25 000 до 32 000 евро с января 2021 по 2023 год.

В случае с Nissan Qashqai, он подорожает с 20 500 до 25 500 евро за тот же двухлетний период.

Что касается Renault Clio, то с января 2021 по 2023 год цены выросли с 13 500 до 18 500 евро.

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