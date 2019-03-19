Португалия: цены на проезд станут ниже для 85% жителей страны

Вторник, 19 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: цены на проезд станут ниже для 85% жителей страны

Новые проездные будут действовать в 18 муниципалитетах.

Премьер-министр Португалии Антонио Кошта пообещал снижение стоимости тарифов на проезд, начиная с апреля не только для жителей Лиссабона и Порту, а для 85% жителей страны. Новые проездные будут действовать в 18 муниципалитетах.

В связи с переходом на новую систему проездных, временно в Лиссабоне также будет действовать специальный проездной на 7 дней, стоимостью 10 евро.

Цель нововведения состоит в том, чтобы вместо десятков разнообразных видов проездных действовали только два. Проездной Navegante Municipal будет стоить 30 евро для поездок на общественном транспорте внутри округа. И проездной Navegante Metropolitano будет предназначен для поездок на общественном транспорте, включая метрополитен. Конечно, в тех городах где он существует. Такой «пасс» будет стоить 40 евро.

При этом дети, которым не исполнилось 13 лет, будут пользоваться транспортом бесплатно. Ранее эти правила действовали только в Лиссабоне. Для студентов, пенсионеров и малообеспеченных будут сохраняться скидки.

Новые проездные можно приобрести с 26 марта. Они будут действовать не со дня покупки а с начала календарного месяца. По словам премьер-министра, в планах властей страны также увеличить долю общественного транспорта с 25% до 35%, чтобы «догнать последние два десятилетия».

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