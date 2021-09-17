Португалия: цены на промышленную продукцию выросли на 11 процентов

Согласно данным, опубликованным Национальным статистическим институтом (INE), индекс цен производителей промышленной продукции (IPPI) увеличился на 11% в августе после роста на 10,1% в июле в годовом исчислении.

«Энергетические и промежуточные товары внесли, соответственно, 5,2 процентных пункта и 4,8 процентных пункта в изменение общего индекса», - сообщает INE.

Он добавляет, что годовые темпы изменений в этих группах составили 29,7% и 13,1% (26,0% и 12,4% в июле) соответственно.

Согласно INE, IPPI направлен на то, чтобы показать ежемесячную динамику цен транзакций в экономической деятельности на внутреннем и внешнем рынках.