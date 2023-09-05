Португалия: цены на школьные принадлежности снова выросли

KuantoKusta проанализировала средние цены на группу школьных товаров, включая карандаши, ручки, книги, сумки, пеналы, циркули, научные калькуляторы и USB-накопители.

«Средняя стоимость корзины для ученика 2 класса 27 августа этого года составила 122,58 евро, что на 15,22 евро больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда она стоила 107,36 евро», - говорится в пресс-релизе платформы.

Согласно анализу KuantoKusta, покупка новых школьных принадлежностей для учеников в этом году на 14,2% дороже, чем в 2022 году, а с 2021 года этот показатель увеличился примерно на 33%.

Среди предметов, входящих в корзину, наибольшая разница наблюдается в цене ручек, которые подорожали на 57,9%, также выделяются циркули, пеналы и научные калькуляторы (19,8%, 18,5% и 18,4% соответственно).

Со стороны семей рост цен ощущается на всех уровнях, и школьные принадлежности не являются исключением, пояснил президент Национальной конфедерации родительских ассоциаций (Confap).

«Есть много материалов, которые фактически являются незаменимыми, и семьям приходится справляться с этими расходами», - заявил он, отметив, что, несмотря на то, что некоторые местные советы поддерживают малообеспеченных учеников некоторыми из этих материалов, все семьи должны иметь одинаковые возможности.