Португалия: цены на табак вырастут

Португальские органы здравоохранения вышли с инициативой повысить цену на табак, таким образом они хотят заставить курильщиков сократить потребление табака. Преложение поступило от главного Управления здравоохранения и уже ушло на рассмотрение премьер-министра Антонио Коште. При этом насколько должна вырасти цена за пачку табака до сих пор неизвестно.



В то же время представители здравоохранения настаивают на снижении цен на заменители никотина. Напомним, последние два года правительство субсидирует покупку препарата варениклин, который помогает справиться с никотиновой зависимостью. Стоимость лекарства была возмещена правительством на 37%.



Также в ближайшее время в португальском парламенте может быть вынесен на рассмотрение закон, запрещающий курить в машине, если в салоне находятся дети.