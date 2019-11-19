Португалия: цены на табак вырастут

Вторник, 19 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: цены на табак вырастут

Предложение о повышении цен поступило от органов здравоохранения.

Португальские органы здравоохранения вышли с инициативой повысить цену на табак, таким образом они хотят заставить курильщиков сократить потребление табака. Преложение поступило от главного Управления здравоохранения и уже ушло на рассмотрение премьер-министра Антонио Коште. При этом насколько должна вырасти цена за пачку табака до сих пор неизвестно.

В то же время представители здравоохранения настаивают на снижении цен на заменители никотина. Напомним, последние два года правительство субсидирует покупку препарата варениклин, который помогает справиться с никотиновой зависимостью. Стоимость лекарства была возмещена правительством на 37%.

Также в ближайшее время в португальском парламенте может быть вынесен на рассмотрение закон, запрещающий курить в машине, если в салоне находятся дети.

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