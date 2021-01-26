Португалия: цены на телекоммуникации выросли на 6,5 процента

Телекоммуникации в Португалии подорожали за последние десять лет, что противоположно тому, что наблюдается в странах Европейского Союза. Данные, опубликованные Anacom, показывают, что цены выросли на 6,5% в стране в период с конца 2009 года до декабря 2020 года, при снижении на 10,8% в ЕС.

Anacom предупреждал об этой проблеме, хотя компании используют другие данные, такие как глобальные доходы сектора, чтобы убедиться, что цены падают - это одна из горячих тем в телекоммуникационном секторе.

«Более точный сравнительный анализ некоторых соседних стран показывает, что модель расхождения цен начинается в 2011-2012 годах», - пишет отраслевой регулятор, который указывает на снижение цен в Испании, Италии и Франции, соответственно, на 9,4%, 16,9% и 24,3% за последнее десятилетие, со ссылкой на информацию Евростата.

Расхождение усилилось с вступлением в силу 15 мая 2019 года «новых европейских правил, регулирующих цены на сообщения внутри ЕС».

Несмотря на разногласия в секторе, Anacom четко определил причину, объясняющую рост цен на телекоммуникации в стране, несмотря на снижение в Европе. По словам регулирующего органа, это обновление цен, обычно практикуемое операторами в начале каждого года.

«Различия в динамике цен на телекоммуникации в Португалии и ЕС (+17,3 процентных пункта в совокупном выражении) в основном связаны с корректировками цен, которые провайдеры внедряют, как правило, в первые месяцы каждого года», - указывает регулятор.

Эти обновления являются обычными, хотя бывали годы - например, 2017 - когда повышения происходили дважды, под предлогом корректировки ежемесячных сборов с учетом инфляции. Однако операторы иногда устанавливают минимальные повышения, которые в конечном итоге приводят к повышению цен выше уровня инфляции.

Anacom цитирует исследование Cable.co.uk. «Если рассматривать только цены на мобильные данные, в 2020 году Португалия была пятой страной ЕС с самой высокой средней ценой на 1 ГБ мобильных данных, что на 45% выше среднего, согласно исследованию Worldwide mobile data pricing 2020, разработанному Cable.co.uk. По ценам выше Португалии только Кипр, Греция, Чехия и Венгрия», - пишет Anacom.