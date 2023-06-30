Португалия: цены на топливо идут вниз
На следующей неделе бензин подешевеет на 2,5 цента, дизель - на 2 цента.
На следующей неделе, когда вы поедете заправляться, вам придется заплатить 1,479 евро за литр простого дизеля и 1,647 евро за литр простого бензина 95.
На следующей неделе литр дизельного топлива, наиболее используемого в Португалии, должен упасть на два цента, а литр бензина - на 2,5 цента.
Информация об этом опубликована Главным управлением энергетики и геологии (DGEG).
Ранее такие низкие цены фиксировались 15 мая 2023 года.
Цены еще могут измениться с учетом закрытия цен на нефть марки Brent в эту пятницу и поведения валютного рынка.
Также цены, взимаемые с конечного потребителя, могут различаться в зависимости от АЗС.