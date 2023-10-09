Португалия: цены на топливо повышаются на 10 процентов

Такие данные приводит регуляторный орган Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Цены на топливо следовали за поведением международных рынков, на которых за тот же период выросла цена барреля нефти.

Баррель нефти марки Brent, являющейся эталоном для Европы, подорожал на 7,4% по сравнению с июлем.

В том же документе ERSE подчеркивает, что гипермаркеты сохраняют наиболее конкурентоспособные предложения по дорожному топливу, за ними следуют операторы в недорогом сегменте.

В географическом плане в районах Каштелу-Бранку, Брага и Порталегри зафиксированы самые низкие цены на дизельное топливо и бензин на материковой части Португалии.

Напротив, в Беже, Брагансе, Гуарде и Фару цены были самыми высокими.