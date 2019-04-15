Португалия: цены на топливо растут десятую неделю подряд



На этой неделе автомобильное топливо снова поднимется в цене. Такая тенденция сохраняется десятую неделю подряд. Ожидается, что на этой неделе цена на дизельное топливо в среднем вырастет на 1 цент. Таким образом, в среднем стоимость за литр составит 1,384 евро.



Что касается цены на 95-ый бензин, по прогнозам, она возрастет на 1,5 цента, стоимость литра увеличится до 1,541 евро. Увеличение стоимости происходит на фоне роста цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках. Тот факт, что недавно евро укрепил позиции по отношению к доллару не смягчил давление на цены. С начала года литр дизельного топлива подорожал уже примерно на 10 центов. Что касается бензина, то здесь увеличение цен еще заметнее — на 13 центов.