Португалия: цены на топливо значительно упали

С начала недели, стоимость топлива в Португалии значительно снизилась. Цены на бензин упали более чем на 7 центов за литр, а цена на дизельное топливо снизились на 4 цента. Об этом сообщает издание Jornal I, со ссылкой на Главное управление энергетики и геологии.

Цена на литр бензина вернулись к уровню 1,55 евро за литр, дизельное топливо стоит около 1,38 евро за литр.



Напомним, начало этого года ознаменовалось небывалом ростом цены на горючее. Цены росли многие недели подряд в том числе на фоне подорожания мировых цен на нефть.



Португалия продолжает находиться на пятом месте в списке стран с самым дорогим 95-м бензином в Евросоюзе. По стоимости дизельного топлива страна занимает 10-е место.