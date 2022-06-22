Португалия: цены на товары и услуги ниже среднеевропейских

В 2021 году потребительские цены на товары и услуги в Европейском союзе (ЕС) сильно разошлись в 27 государствах-членах.

Румыния и Болгария показали самые низкие цены (55,5% и 55,6% соответственно), согласно данным, опубликованным во вторник Евростатом.

Португалия занимает 15-е место с показателем 89,4% от среднего показателя по ЕС.

После Дании и Ирландии самые высокие уровни цен были в Люксембурге (132,4%), Швеции (127,9%) и Финляндии (126,3%). Выше 100% осталось еще шесть стран.

В конце списка, помимо Румынии и Болгарии, оказалась Польша (59,7% от среднего показателя по ЕС).

Самые большие различия в ценах в прошлом году были в ресторанах и отелях. По данным Европейского статистического управления, цены в ресторанно-гостиничном секторе были почти в 3,4 раза выше в самой дорогой стране по сравнению с самой дешевой .

Алкоголь и табак заняли второе место по разнице в уровне цен, причем самые низкие уровни были зарегистрированы в Болгарии (64% от среднего показателя по ЕС), Польше (72%) и Венгрии (79%), а самые высокие - в Ирландии (205%), Финляндии (173%), Швеции (136%), Дании и Франции (по 134%). Такой большой разброс цен, по данным Евростата, в основном связан с различиями в налогообложении этих продуктов.

Продукты питания и безалкогольные напитки были дешевле в Румынии и Польше (69% и 72% от среднего показателя по ЕС соответственно), а дороже в Люксембурге (125%), Дании (120%) и Ирландии (119%).

Секторами, в которых зарегистрирована наименьшая разница в ценах между 27 государствами-членами, были одежда, личный транспорт и бытовая электроника.