Португалия: цены на жилье достигли нового максимума

Индекс цен на жилье вырос на 13,2% во втором квартале, что на 0,3 процентных пункта (п.п.) больше, чем в предыдущем квартале, достигнув нового исторического максимума, сообщил Национальный статистический институт (INE).

В период с апреля по июнь 2022 года среднегодовые темпы изменения цен на существующее жилье были выше, чем наблюдаемые в новом жилье, 13% и 10,4% соответственно, и в обоих случаях это были самые высокие темпы с начала сбора данных INE.

В период с апреля по июнь было продано 43 607 домов на сумму 8,3 млрд евро, что на 4,5% и 19,5% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года соответственно.

Из этой суммы 87,6% (38 181 дом) были приобретены во втором квартале покупателями, принадлежащими к институциональному сектору семей, на общую сумму 7,2 млрд евро (86,7% от общей суммы).

В то же время покупатели с налоговым местом жительства за пределами Португалии приобрели 6,4% от общего количества сделок (2783 жилища), что соответствует 11,9% от общей суммы транзакций.

С первого по второй квартал количество сделок с жильем увеличилось на 0,1% (-5,1% в предыдущем квартале), при этом рост количества сделок произошел только в случае нового жилья. На вторичном рынке произошло снижение на -0,6%.