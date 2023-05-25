Португалия: цены на жилье не упадут

Четверг, 25 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: цены на жилье не упадут

«Ограниченность предложения сохранится, что сужает возможности для существенного падения цен», - говорится в сообщении Европейской комиссии.

Цены на жилье в Португалии продолжат расти, предупреждает Европейская комиссия.

Ожидается, что рост замедлится по сравнению с последними годами, и маловероятно, что они резко упадут в ближайшее время.

«Рост цен на жилье в будущем будет умеренным, так как процентные ставки растут», - прогнозирует Комиссия, которая еще в весеннем прогнозе предупреждала о потере доходов португальских семей из-за высокого процента плавающей ставки по жилищному кредиту.

Дефицит жилья на рынке и «высокий спрос со стороны иностранных инвесторов» являются оправданием, согласно «Отчету о стране», одному из оценочных документов ЕС.

В выводах учитывался План восстановления и устойчивости (PRR) в жилищном секторе.

Еврокомиссия указывает на среднюю переоценку рынка жилья и говорит, что в прошлом году цены были на 24% выше по сравнению с тем, что было бы нормальным, эталонным значением, принимая во внимание основы рынка.

В 2021 году это отклонение, отражающее завышение стоимости жилья, уже достигло 20%.

«За последнее десятилетие в Португалии эти цены удвоились в номинальном выражении, а за последние три года, с 2020 по 2022 год, зарегистрирован рост на 34%», - подсчитала Еврокомиссия. Только в 2022 году «цены выросли примерно на 13%».

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