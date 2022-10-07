Португалия: цены на жилье растут больше, чем в остальной Европе

Цены на жилье в Португалии выросли на 13,2% во втором квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно данным, опубликованным 7 октября Евростатом, цены на жилье выросли в годовом исчислении на 9,9% в зоне Сообщества и на 9,3% в Еврозоне.

По сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье выросли на 2,3% как в еврозоне, так и в странах ЕС в целом. В Португалии цены увеличились на 3,1% за первые три месяца года.

Хотя португальцы переживают значительный рост цен на жилье по сравнению со средним показателем по Европе, самый значительный скачок был зафиксирован в Эстонии (+27,4%), Чехии (+23,1%) и Венгрии (+22,8%).

Евростат подчеркивает, что «во всех государствах ЕС, по которым имеются данные, во втором квартале наблюдался рост цен на жилье, причем в 16 из них рост составил более 10%» , как в случае с Португалией.

С другой стороны, Кипр (+2%), Финляндия (+2,2%) и Дания (+2,8%) продемонстрировали самый скромный подъем этого показателя.

Если провести сравнение с предыдущим кварталом, то можно увидеть, что с высоким ростом инфляции на рынке недвижимости столкнулись Эстония (+8%), Литва (+5,9%), а также Латвия и Словакия (оба с ростом +5,5%).