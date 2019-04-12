Португалия: цены на жилье растут быстрее, чем в среднем в ЕС

Цены на недвижимость в Португалии увеличиваются быстрее, чем в среднем по Евросоюзу. К такому выводу пришли специалисты Евростата, изучив динамику цен в четвертом квартале 2018 года.



Согласно данным статистики, за последние 3 месяца прошлого года цены выросли на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По Евросоюзу это значение составило всего 4,2%.



Однако, Португалия не является лидером среди стран, где недвижимость дорожает быстрее всех. В 2018 году наибольший рост цен зафиксирован в Словении, где квадратные метры стали стоить дороже на 18,2%. Цены за жилье также подскочили в Латвии (11,8%) и Чехии (9,9%).



Сильнее всего в Европе недвижимость подешевела в Италии, на 0,6%. Также цены на жилье немного снизились в Дании, Бельгии, Великобритании, Швеции и Франции.