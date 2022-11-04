Португалия: цены на жилье растут почти во всей стране

По данным портала недвижимости, рост цен виден почти по всей стране, при этом наиболее активно цены растут в 17 районных центрах.

В период с сентября по октябрь Коимбра возглавила рост: дома подорожали на 4,8%. В Лиссабоне цены на жилье выросли на 1,6%, а в Порту - на 1,3% за тот же период.

«По квартальным и годовым колебаниям цены на жилье в Португалии выросли на 1,3% и 5,1% соответственно», - говорится в отчете Casa ao Minuto.

Idealista отмечает, что цены на жилье в октябре выросли в 17 столицах округов, при этом лидируют Коимбра (4,8%), Сантарен (4,1%) и Бежа (3,9%).

Далее следуют Гуарда (3%), Понта-Делгада (2,7%), Сетубал (2,6%), Фару (2,1%), Лиссабон (1,6%), Лейрия (1,6%), Порталегри (1,3%), Порту (1,3%), Эвора (1,2%), Фуншал (1,2%), Визеу (1,1%), Каштелу-Бранку (1,1%), Авейру (1%) и Браганса (0,3%).

В Браге и Виана-ду-Каштелу цены в октябре оставались стабильными.

Цены упали только в Вила-Реале (-0,2%).

Лиссабон продолжает оставаться городом, где купить жилье дороже всего: 5084 евро/кв. метр. Порту (3173 евро/кв.м) и Фуншал (2583 евро/кв.м) занимают второе и третье места соответственно.