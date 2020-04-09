Португалия: цены на жилье растут вдвое быстрее, чем в ЕС

По данным, Евростата, в четвертом квартале прошлого года рост цен на жилье в Португалии составил 8,9%, тогда как в как в Евросоюзе цены выросли лишь на 4,7%.

По данным Европейского статистического управления, наибольший спрос на квадратные метры в конце 2019 года был зафиксирован в Люксембурге (11%), в Словакии (10,9%) и Хорватии (10,0%). Цены на жилье пошли вниз только на Кипре (- 4,8%).

Для сравнения, в предыдущем, третьем квартале 2019 года наибольший рост цен на недвижимость был зафиксирован на Мальте (3,5%), в Эстонии (2,9%), Хорватии (2,9%) и Польше (2,8%). Жилье подешевело только на Кипре (-3,7%), в Дании (-3,2%) и Венгрии (-1,5%).

Напомним, по статистике, на протяжении прошлого года в Португалии продавалось 660 объектов недвижимости в день. Объем инвестиций в недвижимость Лиссабона превысил 12 миллиардов евро, а общий объем продаж превысил 26 миллиардов евро.