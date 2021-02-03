Португалия: цены на жилье растут во всех районах Порту

Пандемия оказалась не в состоянии снизить цены на жилье на национальном уровне, но, по крайней мере, смогла приостановить их рост.

Согласно данным Национального статистического института (INE), в третьем квартале прошлого года жилье было на 7,6% дороже, при этом средняя цена по стране была установлена ​​на уровне 1168 евро/кв.м.

На севере, в Порту, в семи районах цены на жилье выросли. В третьем квартале прошлого года самыми дорогими были União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro и Nevogilde со средней ценой 2787 евро/кв.м, что эквивалентно увеличению на 15,5%.

Campanhã остается самым дешевым районом Порту, с ценой 1297 евро/кв.м. Покупка T2 площадью 70 кв.м здесь обойдется в 90 000 евро.

Лиссабон остается самым дорогим городом для жизни со средней ценой в 3375 евро/кв.м, несмотря на снижение цен на 1,9% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем не менее, он сохраняет в совокупном результате за год рост на 5,3%.

В шести районах Лиссабона цены на жилье фактически упали по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Это Ajuda (-8,1% до 3027 евро/кв.м), Campo de Ourique ( -5,6% до 3687 евро/кв.м), S. Vicente (-4,9% до 3300 евро/кв.м), Avenidas Novas (-4,6% до 3645 евро/кв.м), Beato (-3,6% до 2296 евро/кв.м) и Marvila (-2,8% до 2765 евро/кв.м).

Что касается самых дешевых и самых дорогих районов для покупки дома, то Santo António продолжает считаться самым дорогим районом для жизни (квадратный метр стоит 5 540 евро), а Santa Clara - самым доступным (2102 евро/кв.м).