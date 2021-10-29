Португалия: цены на жилье упали в Лиссабоне, но выросли в Порту

Национальный институт статистики (INE) проанализировал последние 12 месяцев и пришел к выводу, что в среднем по стране цены выросли на 7,1% - до 1218 евро за кв.м.

Лиссабон остается самым дорогим городом для покупки жилья, но за год цены снизились на 1,7%. По данным INE, квадратный метр в столице стоит 3318 евро, что почти в три раза выше среднего показателя по стране.

В половине из 24 приходов в Лиссабоне цены упали. Так, в Камполиде цены выросли на 16,9% (до 3455 евро за кв. м), а самое большое падение было в Санта-Мария-Майор: -17,7% (до 4207 евро за кв. м).

Анализируя стоимость квадратного метра, можно сказать, что Санту-Антониу продолжает оставаться самым дорогим районом (5359 евро), хотя цены упали на 3,4%, в то время как Санта-Клара остается самым дешевым (2350 евро), даже при росте цен на 3,9%.

В Порту тенденция не такая, как в столице. По данным INE, цены здесь выросли во всех районах в среднем на 17,8% - до 2244 евро за кв. м.