Португалия: цены на жилье все-таки пойдут вниз

Ожидается, что цены на жилье в Португалии упадут на 0,6% в 2020 году, говорится в опубликованном отчете Standard&Poor's.

Агентство финансового рейтинга прогнозирует снижение цен только в трех европейских странах: Португалии, Ирландии (-1,6%) и Испании (-1,4%).

В остальных европейских странах ожидается подорожание жилья, при этом наибольший рост по сравнению с прошлым годом будет в Нидерландах (6,1%), Германии (4,6%) и Швеции (3%).

По оценкам S&P, в следующем году цены вырастут на 1,2%.

Также ожидается, что рост цен на жилье продолжится. Ожидается, что в 2022 году недвижимость подорожает на 5%, а в 2023 году - на 4,5%.