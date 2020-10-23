Португалия: цены на жилье все-таки пойдут вниз
По прогнозу Standard&Poor's, недвижимость в Португалии немного подешевеет в 2020 году.
Ожидается, что цены на жилье в Португалии упадут на 0,6% в 2020 году, говорится в опубликованном отчете Standard&Poor's.
Агентство финансового рейтинга прогнозирует снижение цен только в трех европейских странах: Португалии, Ирландии (-1,6%) и Испании (-1,4%).
В остальных европейских странах ожидается подорожание жилья, при этом наибольший рост по сравнению с прошлым годом будет в Нидерландах (6,1%), Германии (4,6%) и Швеции (3%).
По оценкам S&P, в следующем году цены вырастут на 1,2%.
Также ожидается, что рост цен на жилье продолжится. Ожидается, что в 2022 году недвижимость подорожает на 5%, а в 2023 году - на 4,5%.