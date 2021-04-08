Португалия: цены на жилье выросли больше, чем в среднем по ЕС

В 2020 году цены на жилье в ЕС поднялись в среднем на 5,5%. Среди всех государств-членов наибольший рост показали Турция (+24,8%) и Люксембург (+14,5%), опередив Польшу (+10,5%), Словакию (+9,6%) и Чешскую Республику (+8,4%). Шестой по величине прирост показала Португалия (+8,4%), сообщил Национальный институт статистики.

Напротив, Ирландия (+0,3%), Финляндия (+1,8%) и Италия (+1,9%) продемонстрировали наименьшее снижение, а Кипр стал единственным регионом, где цены упали: в этой стране снижение составило 0,2%.

Евростат пошел дальше и даже проанализировал динамику цен на жилье с 2010 года до конца прошлого, квартал за кварталом. Исследователи пришли к выводу, что за последнее десятилетие недвижимость в ЕС подорожала на 28,6%. Если сравнивать последний квартал 2020 года с 2010 годом, цены на жилье выросли в 23 государствах-членах: Эстонии (+ 112,8%), Люксембурге (+ 99,8%), Венгрии (+ 90,6%) и других, и упали только в четырех странах: Греции (-28,1%), Италии (-15,2%), Испании (-5,2%) и на Кипре (-3,4%).

В том же анализе внимание уделялось арендной плате, которая с 2010 г. выросла на 14,9%, то есть рост аренды был менее значительным, чем увеличение цены продажи недвижимости.