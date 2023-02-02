Португалия: цены на жилье выросли на 10 процентов в Лиссабоне и Порту

Жилье подорожало на 13,5% в третьем квартале 2022 года, но, анализируя последние 12 месяцев, закончившихся в сентябре, цифры указывают на цену в 1446 евро за квадратный метр.

Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).

Лиссабон остается самым дорогим городом для покупки жилья. По данным INE, за год цены выросли на 10,1% до 3785 евро за квадратный метр, что почти втрое превышает средний показатель по стране (1446 евро за квадратный метр).

Среди 24 приходов Лиссабона только в одном произошло падение цен на жилье - Камполиде (-2,6% до 3398 евро/м2). В Марвиле цены подскочили на 29,7% до 5440 евро за квадратный метр, но в Кампо-де-Оурике цены выросли более чем на 20% - на 20,2% до 4560 евро за квадратный метр. Наиболее контролируемый рост был в Avenidas Novas (+1,2%, до 4282 евро за квадратный метр).

В Порту цены выросли на 9,8% до 2467 евро за квадратный метр в течение года, что почти вдвое превышает средний показатель по стране, но ниже среднего по Лиссабону, сообщает INE. Во всех семи приходах Порту цены на жилье выросли.

В Бонфиме (где цены немного падали до июня 2022 года) цены выросли больше всего: на 23,9% до 2415 евро за квадратный метр, в то время как в Параньюше рост был самым скромным: +5,1% до 2247 евро за квадратный метр.

В свою очередь, анализируя стоимость квадратного метра, Кампанья снова стал самым дешевым приходом для покупки дома в Порту: квадратный метр стоил 2098 евро (+12,3%).