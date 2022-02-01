Португалия: цены на жилье выросли на 12 процентов

Вторник, 01 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: цены на жилье выросли на 12 процентов

В среднем по стране квадратный метр стоит 1311 евро.

Согласно данным Национального института статистики (INE), опубликованным 1 февраля, Лиссабон остается в топе самых дорогих городов для покупки жилья: квадратный метр здесь стоит 3592 евро.

Среди 25 субрегионов страны, Алгарве имеет самый дорогой квадратный метр в стране (2057 евро/м2), опережая Лиссабонскую агломерацию (1823 евро/м2), автономный регион Мадейра (1397 евро/м2) и столичный район Порту (1364 евро/м2).

Однако с точки зрения ценовой динамики только Алгарве (+13,9%) зафиксировал годовой рост выше национального .

Что касается динамики цен, то в семи муниципалитетах цены выросли больше, чем в среднем по стране. На первом месте Вила-Франка-де-Шира (+18,6%, до 1579 евро/м2), за ней Брага (+15,6%, до 1185 евро/м2) и Кашкайш (+14,1%, до 3100 евро/м2).

По данным INE, недвижимость в Форнуш-де-Альгодреш в Гуарде оказалась самой дешевой: 169 евро/м2.

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