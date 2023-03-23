Португалия: цены на жилье выросли на 12,6 процента

Общая стоимость недвижимости достигла рекорда, превысив 30 млрд евро.

Согласно данным Национального института статистики (INE), опубликованным 22 марта, цены на жилье выросли на 12,6% в 2022 году.

Стоимость проданных домов составила 31,8 миллиарда долларов, что является рекордной суммой.

Несмотря на эту эволюцию, следует отметить, что четвертый квартал прошлого года снова принес замедление темпов роста цен, согласно индексу цен на жилье.

В прошлом году «среднегодовой рост цен на существующее жилье (13,9%) превысил рост цен на новое жилье (8,7%) », - отмечает INE.

Всего было продано 167 900 объектов, что является самым высоким показателем в серии и на 1,3% больше, чем в 2021 году.