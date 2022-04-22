Португалия: цены на жилье выросли на 14 процентов

Пятница, 22 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: цены на жилье выросли на 14 процентов

В последнем квартале 2021 года средняя цена жилья в Португалии составила 1355 евро за квадратный метр.

Согласно статистике местных цен на жилье, средняя цена дома выросла в 23 из 25 субрегионов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Исключение составили Baixo Alentejo и Beira Baixa, в которых было зарегистрировано снижение цен в годовом исчислении соответственно на 2,5% и 0,7%. В Алту-Алентежу самая низкая медианная цена продажи жилья (487 евро/кв.м).

В трех субрегионах с самыми высокими ценами , а именно в Алгарве (2 114 евро/кв.м), Лиссабонской агломерации (1 904 евро/кв.м) и автономном районе Мадейра (1 506 евро/кв.м), годовая вариация выше, чем по стране: 15,8%, 14,6% и 20,3% соответственно.

При средней цене 1444 евро/кв.м столичный район Порту также был выше среднего по стране, но годовой рост, установленный на уровне 12,4%, был ниже.

Лиссабон (3723 евро/кв.м) и Кашкайш (3216 евро/кв.м) выделяются самыми высокими ценами.

Из муниципалитетов с населением более 100 000 человек за пределами мегаполисов только в Фуншале средняя цена (1967 евро/кв.м) и годовой рост (+22,5%) превышали национальные значения. В Коимбре (1418 евро/кв.м) средняя стоимость продаж была выше, чем в стране, а в Лейрии темпы роста в годовом исчислении были выше, чем в стране (+15,4%).

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