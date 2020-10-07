Португалия: цены на жилье выросли выше средних по Европе

Среда, 07 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: цены на жилье выросли выше средних по Европе

Цена недвижимости в Португалии во втором квартале выросла на 7,8%.

Если рассматривать первые три месяца года, цены на жилье выросли на 1,7% в зоне евро и 1,5% в ЕС, при этом в Португалии рост был ниже среднего (0,8%).

Наибольший рост в ЕС по сравнению с первым кварталом прошлого года наблюдался в Люксембурге (13,3%), Польше (10,9%) и Словакии (9,7%), при этом показатель снизился в Венгрии ( -5,6%) и на Кипре (-2,9%).

По данным Евростата, цены на жилье во втором квартале выросли на 5,0% в зоне евро и на 5,2% в ЕС по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом в Португалии рост в 7,8% заметно превысил средний показатель.

По сравнению с первым кварталом, с апреля по июнь цены на жилье выросли больше всего в Люксембурге (4,4%), Италии (3,1%) и Австрии (2,5%), а в Венгрии (- 7,4%), Эстонии (-5,8%), Латвии (-2,3%), Болгарии (-1,1%) и Ирландии (-0,1%) зарегистрировано снижение.

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