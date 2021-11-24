Португалия: цены на жилье завышены, считает Еврокомиссия

Это один из макроэкономических дисбалансов, выявленных Европейской комиссией.

В течение пяти лет подряд рост цен на жилье в Португалии превышал нормальный уровень. Принимая во внимание эту эволюцию, Европейская комиссия считает, что на португальском рынке недвижимости есть «признаки потенциальной переоценки».

Предупреждение содержится в отчете о макроэкономических дисбалансах стран-членов, опубликованном в эту среду.

«Реальный рост цен на жилье превышал ориентировочный порог в течение пяти лет подряд до 2020 года », - пишет руководитель сообщества в отчете, который помещает Португалию в группу стран с макроэкономическим дисбалансом, пусть и не чрезмерным (как в случае с Кипром, Грецией и Италией).

Однако, по данным Комиссии, рост цен на жилье «замедлился» в 2021 году, за те месяцы, за которые уже имеются данные, благодаря «увеличению объемов строительства и подавлению спроса в некоторых сегментах рынка».

После роста на 8,4% в 2020 году цены на жилье выросли на 5,2% в первом квартале и на 6,6% во втором квартале 2021 года.

Это один из макроэкономических дисбалансов, выявленных европейскими экспертами в экономике Португалии, наряду с внешним долгом, частным долгом, государственным долгом и низкой прибыльностью банков.