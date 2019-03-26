Португалия: цены за проживание в отелях выросли

Заполненность отелей в Португалии в 2018 году снизилась и составила 70%, однако средняя цена за проживание в гостиницах выросла на 7%. Такие данные приводит Ассоциация гостиничного бизнеса Португалии (Associação de Hotelaria de Portugal).

Самая большая заполняемость отелей в 2018 году была зафиксирована в Лиссабоне — 81%. Здесь заполняемость отелей немного выросла, увеличившись на 0,6%. Вторым самым популярным направлением у туристов стала Мадейра, там заполняемость отелей составила 80%, однако, это на 2,9% меньше, чем в 2017 году.

Рост количества забронированных номеров показали двухзвездочные отели. Заполняемость отелей этого класса выросла на 4%, составив 83%. В целом по стране средняя цена за номер составила 95 евро, это на 7% больше, чем в 2017 году. Больше всего туристы платили за сутки проживания в Лиссабоне — 115 евро. На Азорских островах, в Лиссабоне и Порту рост цен составил 11%, 9% и 8% соответственно.

Из всех постояльцев отелей — 29% были португальцами. Большинство постояльцев гостиниц — англичане, французы, испанцы и немцы. 83% из них приезжали в отпуск.