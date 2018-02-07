Португалия: CESD

Среда, 07 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: CESD

Европейская карточка медицинского страхования - незаменима во время поездок.

Более 200 миллионов жителей ЕС уже имеют Европейскую карточку медицинского страхования, португ. - Cartão Europeu de Seguro de Doenca (CESD), и число постоянно растет, что является «демонстрацией уверенности в системе CESD и признанием защиты, которую она предоставляет».

БЕСПЛАТНАЯ, НО НЕ ОПЛАЧИВАЕТ ВСЕ

В Португалии карта CESD введена с февраля 2005 года, и ее можно бесплатно оформить в отделении SS по месту жительства или по интернету в SS Direta. CESD позволяет жителям Португалии получать необходимое лечение во время ВРЕМЕННОГО пребывания - для отдыха или по делам:

• в пределах 28 стран Европейского Союза;

• а также в Швейцарии, Лихтенштейне, Норвегии и Исландии,

ТОЛЬКО В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ (т.е. частные медучреждения не охвачены!).

Это означает, что жители Португалии могут получать медицинскую помощь на тех же условиях и по той же стоимости, что и граждане принимающей страны. По аналогии с Португалией - они должны будут оплатить taxas moderadoras, которые не возвращаются. То есть лечение необязательно будет совсем БЕСПЛАТНЫМ. В то же время, CESD не может использоваться для покрытия ЗАПЛАНИРОВАННЫХ медицинских процедур в другой стране.

ТАКЖЕ ВАЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО:

• Каждый член семьи должен иметь свою собственную CESD.

• Государственные больницы обязаны признавать CESD. В подавляющем большинстве случаев пациенты с CESD получают необходимое медицинское обслуживание. Даже если вы забыли карточку дома или вообще ее не запросили, то можете без каких-либо затруднений запросить возмещение понесенных расходов в министерстве здравоохранения по возвращении в Португалию.

• Если CESD у вас не приняли - обратитесь в компетентный орган здравоохранения страны местонахождения.

Последние новости

    • Португалия: CESD

      Европейская карточка медицинского страхования - незаменима во время поездок.

      Подробнее

    • Португалия: в США виза по-прежнему не нужна?

      В конце декабря 2017 года США объявили о более жестких правилах для 38 стран, охваченных «Visa Waiver Program» (программой выдачи виз).

      Подробнее

    • Содержание сахара и соли в испанских продуктах будет сокращено

      В течение трех ближайших лет содержание сахара, жиров и соли в более чем 3500 испанских продуктов будет сокращено на 10%.

      Подробнее

    • Испания: дроны обнаружили более 4 тысяч нелегальных построек

      В Малаге была проведена проверка, выявившая тысячи незарегистрированных строений.

      Подробнее

    • 200 тысяч песен Италии стали бесплатными

      Министерство Культуры Италии создало сайт Canzone, куда выложило 200 тысяч самых известных итальянских композиций.

      Подробнее

    • Турция договорилась с Италией

      Турция договорилась с Италией о продлении мандата итальянской миссии ПВО.

      Подробнее

    • Названы самые популярные наркотики в поп-культуре

      Портал Vulture составил список наркотических веществ, оказавших большое влияние на современное искусство и наиболее часто упоминавшихся в песнях.

      Подробнее

    • Древние европейцы оказались темнокожими

      Ученые Музея естествознания и Университетского колледжа Лондона проанализировали ДНК Чеддарского человека, жившего около 10 тысяч лет назад на территории современной Англии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!