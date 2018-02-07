Португалия: CESD

Более 200 миллионов жителей ЕС уже имеют Европейскую карточку медицинского страхования, португ. - Cartão Europeu de Seguro de Doenca (CESD), и число постоянно растет, что является «демонстрацией уверенности в системе CESD и признанием защиты, которую она предоставляет».

БЕСПЛАТНАЯ, НО НЕ ОПЛАЧИВАЕТ ВСЕ

В Португалии карта CESD введена с февраля 2005 года, и ее можно бесплатно оформить в отделении SS по месту жительства или по интернету в SS Direta. CESD позволяет жителям Португалии получать необходимое лечение во время ВРЕМЕННОГО пребывания - для отдыха или по делам:

• в пределах 28 стран Европейского Союза;

• а также в Швейцарии, Лихтенштейне, Норвегии и Исландии,

ТОЛЬКО В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ (т.е. частные медучреждения не охвачены!).

Это означает, что жители Португалии могут получать медицинскую помощь на тех же условиях и по той же стоимости, что и граждане принимающей страны. По аналогии с Португалией - они должны будут оплатить taxas moderadoras, которые не возвращаются. То есть лечение необязательно будет совсем БЕСПЛАТНЫМ. В то же время, CESD не может использоваться для покрытия ЗАПЛАНИРОВАННЫХ медицинских процедур в другой стране.

ТАКЖЕ ВАЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО:

• Каждый член семьи должен иметь свою собственную CESD.

• Государственные больницы обязаны признавать CESD. В подавляющем большинстве случаев пациенты с CESD получают необходимое медицинское обслуживание. Даже если вы забыли карточку дома или вообще ее не запросили, то можете без каких-либо затруднений запросить возмещение понесенных расходов в министерстве здравоохранения по возвращении в Португалию.

• Если CESD у вас не приняли - обратитесь в компетентный орган здравоохранения страны местонахождения.