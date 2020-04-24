Португалия: CGTP проведет демонстрацию 1 мая несмотря на эпидемию

Крупнейшая в Португалии профсоюзная организация CGTP объявила, что проведет первомайскую демонстрацию несмотря на пандемию коронавируса. Представители организации уверили, что будут соблюдать на митинге социальную дистанцию. Об этом сообщает новостное агентство Lusa.

Защитникам трудовых прав также удалось договориться с правоохранительными органами о проведении празднования 1 мая.

«У PSP долгая история хорошего взаимопонимания с профсоюзными центрами, не думаю что возникнут какие-либо проблемы», - отметили в профсоюзе.

В CGTP заявили, что не собираются устраивать массовые акции. Однако, считают, что текущая ситуация с трудовой занятостью населения требует проведения митингов на улицах.