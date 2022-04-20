Португалия: частные университеты хотят принимать больше иностранцев

Португальская ассоциация частного высшего образования (APESP) хочет, чтобы новый министр отменил 30-процентный лимит иностранных студентов в высших учебных заведениях в частном и кооперативном секторах.

По мнению ассоциации, эта квота «снижает возможности для привлечения студентов из других стран, нанося ущерб экономике португальских городов».

«Оплата за обучение и расходы студентов из других стран считаются экспортом, не имеющим ничего общего со счетами государства, а качество предоставляемого им образования постоянно оценивается A3ES, агентством по оценке и аккредитации высшего образования в Португалии», - подчеркивает ассоциация.

Антониу Алмейда-Диаш, президент APESP, отметил, что «ассоциация не претендует ни на что, чего нет в самых передовых странах Европы и мира, где качество высшего образования очень высокое, как в частном, так и в государственном секторах».