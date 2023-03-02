Португалия: частных школ больше, чем государственных

Четверг, 02 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: частных школ больше, чем государственных

В муниципалитетах Лиссабона и Порту больше частных учреждений, чем государственных школ.

Согласно новому инструменту DGEEC, который позволяет анализировать статистическую информацию от дошкольного до среднего образования, в сентябре 2020 года в Лиссабоне насчитывалось 159 государственных и 231 частная школа.

В районе Лиссабона в Кашкайше также больше частных заведений (86), чем государственных (64).

В то же время, есть муниципалитеты, такие как Алмада или Амадора, где одинаковое количество государственных и частных школ (например, в Алмаде в 2020/2021 учебном году было 61 государственная и 60 частных).

В этих районах за последние несколько лет было зарегистрировано сокращение учебных заведений, что соответствует общенациональной тенденции.

В период с 2013 по 2020 год по всей стране закрылось около 1000 государственных школ, с 6575 до 5587.

Сокращение было гораздо более незначительным в частном образовании и коснулось только тех, кто зависел от государства: в 2013 году было 2773 частных учреждения, а через семь лет их стало 2654.

Однако за этот период количество независимых частных школ увеличилось с 1289 до 1293.

Новый инструмент DGEEC предоставляет временные ряды статистических данных о студентах, человеческих ресурсах, образовательных и учебных заведениях.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)