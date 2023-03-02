Португалия: частных школ больше, чем государственных

Согласно новому инструменту DGEEC, который позволяет анализировать статистическую информацию от дошкольного до среднего образования, в сентябре 2020 года в Лиссабоне насчитывалось 159 государственных и 231 частная школа.

В районе Лиссабона в Кашкайше также больше частных заведений (86), чем государственных (64).

В то же время, есть муниципалитеты, такие как Алмада или Амадора, где одинаковое количество государственных и частных школ (например, в Алмаде в 2020/2021 учебном году было 61 государственная и 60 частных).

В этих районах за последние несколько лет было зарегистрировано сокращение учебных заведений, что соответствует общенациональной тенденции.

В период с 2013 по 2020 год по всей стране закрылось около 1000 государственных школ, с 6575 до 5587.

Сокращение было гораздо более незначительным в частном образовании и коснулось только тех, кто зависел от государства: в 2013 году было 2773 частных учреждения, а через семь лет их стало 2654.

Однако за этот период количество независимых частных школ увеличилось с 1289 до 1293.

Новый инструмент DGEEC предоставляет временные ряды статистических данных о студентах, человеческих ресурсах, образовательных и учебных заведениях.