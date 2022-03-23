Португалия: часы переводятся на один час вперед

Среда, 23 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: часы переводятся на один час вперед

На рассвете в воскресенье, 27 марта, в континентальной Португалии и в автономном районе Мадейра часы должны быть переведены на один час вперед, с 01:00 на 02:00.

В автономном районе Азорских островов перевод будет произведен в 00:00 на 01:00.

По данным Лиссабонской астрономической обсерватории, на рассвете в воскресенье, 27 марта, в Португалии стрелки часов будут переведены на 60 минут вперед до официального летнего времени.

Официальное время снова изменится 30 октября при переходе на зимний режим.

Нынешний режим перевода времени регулируется директивой от 2000 г., которая предусматривает, что каждый год часы переводятся соответственно на один час вперед в последнее воскресенье марта, и назад в последнее воскресенье октября, отмечая начало и конец летнего времени.

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