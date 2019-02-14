Португалия: «Челси» намерен купить футболиста «Бенфики» Йовича

Четверг, 14 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Челси» намерен купить футболиста «Бенфики» Йовича

Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении нападающего португальского футбольного клуба «Бенфика» Луки Йовича.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в 21-летнем форварде руководство английского коллектива видит замену французу Оливье Жиру, который, скорее всего, покинет «Челси» летом. Сумма сделки оценивается в €45 млн.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Йович сыграл в 19 матчах и забил 14 мячей, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» интересуются 19-летним защитником «Лейпцига».

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