Португалия: «Челси» намерен купить футболиста «Бенфики» Йовича

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в 21-летнем форварде руководство английского коллектива видит замену французу Оливье Жиру, который, скорее всего, покинет «Челси» летом. Сумма сделки оценивается в €45 млн.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Йович сыграл в 19 матчах и забил 14 мячей, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» интересуются 19-летним защитником «Лейпцига».