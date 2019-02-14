Португалия: «Челси» намерен купить футболиста «Бенфики» Йовича
Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении нападающего португальского футбольного клуба «Бенфика» Луки Йовича.
Об этом сообщает Bild.
По информации издания, в 21-летнем форварде руководство английского коллектива видит замену французу Оливье Жиру, который, скорее всего, покинет «Челси» летом. Сумма сделки оценивается в €45 млн.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Йович сыграл в 19 матчах и забил 14 мячей, пишет russian.rt.com.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» интересуются 19-летним защитником «Лейпцига».