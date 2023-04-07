Португалия: чем заменят SEF?

Правительство одобрило в Совете министров создание Португальского агентства по делам меньшинств, миграции и убежища (Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo (APMMA).

Процесс создания должен завершиться в ближайшие шесть месяцев. Новое агентство придет на смену Службе по делам иностранцев и пограничников (SEF), и в нем будут работать 680 специалистов SEF, пояснила заместитель министра по делам парламента Ана Катарина Мендеш на пресс-конференции 6 апреля.

По мере того, как продление вида на жительство переходит в Институт реестров и нотариусов (IRN), в этот институт будет переведена часть сотрудников SEF, также уточнил министр, не уточнив количество специалистов.

В этом смысле Совет Министров также дал «зеленый свет» декрету-закону, который регулирует переход работников SEF в новое агентство, чтобы защитить их права, карьеру и вознаграждение.

APMMA также заменит Верховный комиссариат по миграции.

«Агентство также обладает полномочиями по гуманитарной защите и обязанностям в политике убежища, в определении и сближении миграционной политики на европейском уровне», - добавила министр.

Министр внутренних дел, также присутствовавший на пресс-конференции после заседания Совета министров, пояснил, что инспекторы SEF будут сотрудничать с PSP и GNR на воздушных и морских пограничных постах в течение первых двух лет в рамках реструктуризации.

В рамках этого перехода будет создан «функциональный механизм распределения», чтобы инспекторы SEF, которые будут интегрированы в систему судебной полиции, могли временно оставаться на воздушных и морских пограничных постах, которые перейдут в ведение PSP и GNR соответственно.

Напомним, что решение о реструктуризации SEF было принято предыдущим правительством и одобрено Собранием Республики в ноябре 2021 года, но уже дважды откладывалось.