Португалия: чем заняться в Лиссабоне на Рождество?

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: чем заняться в Лиссабоне на Рождество?

Список лучших рождественских ярмарок и развлечений.

В этом году в столице рождественские декорации, ярмарки и мероприятия буквально на каждом углу. Разнообразие развлечений радуют и детей и взрослых и заставляют сожалеть, что жить так круглый год не получится.

Не позволяйте холоду и лени победить - отправляйтесь с друзьями или семьей на одно из многочисленных мероприятий которые уже сейчас проходят в Лиссабоне.

Cascais Christmas Village

В эти дни все желающие могут попасть в Кашкайше в настоящий сказочный рождественский лес. Здесь разместилась рождественская деревня и ярмарка, а также лес с поездом, гигантским снежным шаром и северным оленем.

Где: Parque Marechal Carmona em Cascais
Билеты от 6,50€, билеты для всей семьи - от 26€
Когда: с 11 до 8 вечера, до 1 января.

Wonderland Lisboa

Отличный способ проникнуться рождественским настроением без платы за вход. В парке Eduardo VII расположилась рождественская деревня с катком, музыкой и сияющим иллюминацией колесом обозрения, к которому, правда, придется отстоять очередь.

Где: Парк Eduardo VII
Когда: открыт до 5 января. С понедельника по четверг с 12 до 9 вечера, по пятницам до 22 часов, по субботам и воскресеньям с 10 утра до 10 вечера.

Capital do Natal

Более чем 70 тысяч квадратных метров магии. Здесь расположился дворец, имитирующий атмосферу Северного полюса с отрицательными температурами и снегом. Детей наверняка порадует рождественский поезд и разнообразные развлечения. Будьте готовы к толпам отдыхающих. Билеты от 20 евро.

Где: Passeio Marítimo de Algés
Когда: до 12 января. С понедельника по четверг с 12 до 23 часов, пятница до полуночи.
Суббота и воскресенье - с 10 утра до полуночи.

Reino do Natal

Синтра в эти дни превратилась в рождественское королевство с грандиозными декорациями и массой развлечений - от ледяного катка до театральных представлений и рождественских ярмарок.

Где: Синтра
Когда: до 6 января

Рождественские ярмарки

Традиционно это лучшее место для того чтобы купить подарки ручной работы или аутентичные сувениры от португальских брендов.

С 14 до 22 декабря

По выходным в Jardim da Estrela проходит ярмарка Crafts & Design.

21 и 22 декабря

Работает культовый блошиный рынок Art & Flea Market, расположенный на Regueirão dos Anjos.

22 декабря

Специальная рождественская ярмарка Lx Market которая пройдет на территории Lx Factory

Цирк

Международные цирковые представления в эти дни возвращаются в Лиссабон, обещая феерические шоу для детей и взрослых.

Где: Coliseu de Lisboa
Билеты от 17,50 €
Когда: с 14 по 26 декабря

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