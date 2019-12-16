Португалия: чем заняться в Лиссабоне на Рождество?

В этом году в столице рождественские декорации, ярмарки и мероприятия буквально на каждом углу. Разнообразие развлечений радуют и детей и взрослых и заставляют сожалеть, что жить так круглый год не получится.



Не позволяйте холоду и лени победить - отправляйтесь с друзьями или семьей на одно из многочисленных мероприятий которые уже сейчас проходят в Лиссабоне.



Cascais Christmas Village



В эти дни все желающие могут попасть в Кашкайше в настоящий сказочный рождественский лес. Здесь разместилась рождественская деревня и ярмарка, а также лес с поездом, гигантским снежным шаром и северным оленем.



Где: Parque Marechal Carmona em Cascais

Билеты от 6,50€, билеты для всей семьи - от 26€

Когда: с 11 до 8 вечера, до 1 января.



Wonderland Lisboa



Отличный способ проникнуться рождественским настроением без платы за вход. В парке Eduardo VII расположилась рождественская деревня с катком, музыкой и сияющим иллюминацией колесом обозрения, к которому, правда, придется отстоять очередь.



Где: Парк Eduardo VII

Когда: открыт до 5 января. С понедельника по четверг с 12 до 9 вечера, по пятницам до 22 часов, по субботам и воскресеньям с 10 утра до 10 вечера.



Capital do Natal



Более чем 70 тысяч квадратных метров магии. Здесь расположился дворец, имитирующий атмосферу Северного полюса с отрицательными температурами и снегом. Детей наверняка порадует рождественский поезд и разнообразные развлечения. Будьте готовы к толпам отдыхающих. Билеты от 20 евро.



Где: Passeio Marítimo de Algés

Когда: до 12 января. С понедельника по четверг с 12 до 23 часов, пятница до полуночи.

Суббота и воскресенье - с 10 утра до полуночи.



Reino do Natal



Синтра в эти дни превратилась в рождественское королевство с грандиозными декорациями и массой развлечений - от ледяного катка до театральных представлений и рождественских ярмарок.



Где: Синтра

Когда: до 6 января



Рождественские ярмарки



Традиционно это лучшее место для того чтобы купить подарки ручной работы или аутентичные сувениры от португальских брендов.



С 14 до 22 декабря



По выходным в Jardim da Estrela проходит ярмарка Crafts & Design.



21 и 22 декабря



Работает культовый блошиный рынок Art & Flea Market, расположенный на Regueirão dos Anjos.



22 декабря



Специальная рождественская ярмарка Lx Market которая пройдет на территории Lx Factory



Цирк



Международные цирковые представления в эти дни возвращаются в Лиссабон, обещая феерические шоу для детей и взрослых.



Где: Coliseu de Lisboa

Билеты от 17,50 €

Когда: с 14 по 26 декабря