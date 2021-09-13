Португалия - чемпион Европы по пляжному футболу

В финале Европейской лиги пляжного футбола сборная Португалии по футболу обыграла Беларусь (7:4).

Лео Мартинш (2), Джордан (2), Андре Лоренсу (2) и Родригу Пиньял забили голы португальской команды.

Голы престижа у белорусов забили Рябко, Чайковский (2) и Новиков.

Благодаря этому триумфу Португалия в восьмой раз в истории выиграла Суперлигу Европы.

С этими тремя победами подряд сборная сравнялась с подвигом Испании, которая также выиграла это соревнование три раза подряд.