Португалия - чемпион Европы по пляжному футболу

Понедельник, 13 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия - чемпион Европы по пляжному футболу

Третий раз подряд команда Марио Нарцисо выиграла это соревнование.

В финале Европейской лиги пляжного футбола сборная Португалии по футболу обыграла Беларусь (7:4).

Лео Мартинш (2), Джордан (2), Андре Лоренсу (2) и Родригу Пиньял забили голы португальской команды.

Голы престижа у белорусов забили Рябко, Чайковский (2) и Новиков.

Благодаря этому триумфу Португалия в восьмой раз в истории выиграла Суперлигу Европы.

С этими тремя победами подряд сборная сравнялась с подвигом Испании, которая также выиграла это соревнование три раза подряд.

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