Португалия - чемпион мира по футзалу

Вторник, 05 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия - чемпион мира по футзалу

Португалия победила Аргентину 2:1 и впервые в истории стала чемпионом мира.

Национальная сборная по футзалу была принята в Почётные члены ордена Инфанта дона Энрике во время церемонии во Дворце Белен.

Выступая во Дворце Белен, капитан сборной по футзалу Рикардинью начал с того, что поблагодарил своих товарищей по команде, напомнив, что команда написала название Португалии золотыми буквами.

«Я не умею говорить речи, но сегодня, как никогда, я постараюсь представить нашу команду, этих чемпионов Европы и мира. Для нас большая гордость, что мы снова здесь после 2018 года, и сегодня нас снова награждают - на этот раз после победы на чемпионате мира.

Позвольте мне, господин Президент Республики, сказать эти слова моим товарищам: спасибо вам за все, что вы даете нашей стране, для меня большая гордость быть вашим представителем и капитаном.

Почувствуйте себя португальцами с гордостью, потому что вы покорили мир. Вы будете примером для тысяч детей, а нас уже называют гениями. Позвольте мне сказать, что вы вписали название Португалии золотыми буквами. Вы создаете историю. Спасибо!», - закончил Рикардинью.

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