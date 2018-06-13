Португалия: чемпион по жалобам
Данные приводит Портал по рассмотрению жалоб (Portal da Queixa).
Согласно им, в период с января по май с.г. количество жалоб, поданных на различные государственные организации, увеличилось на 40% по сравнению с тем же периодом в 2017 году, согласно данным, предоставленным Порталом по рассмотрению жалоб.
При этом список госучреждений с наибольшим количеством жалоб возглавляют Служба социального страхования (Segurança Social, SS), Национальная служба здравоохранения (SNS) и Национальный пенсионный центр (CNP).
За первые пять месяцев с.г. электронная платформа Portal da Queixa получила более 880 (881) онлайн-жалоб на SS; большинство из них связаны с проблемами в назначении различных выплат, пособий или др. Около 62% потребителей жалуются на пробелы в обслуживании и анализе ситуации, в 38% случаев сообщают о значительных задержках в предоставлении пособий и отсутствии ответа со стороны организации.
«Плохое обслуживание» является одной из основных проблем, упомянутых в 52% из 273 жалоб на SNS. Из общего количества поданных жалоб были разрешены только семь.
С другой стороны, Институт мобильности и транспорта (IMT), министерство образования и науки (MEC) и Институт занятости и профессиональной подготовки (IEFP) - организации, которые разрешают большинство жалоб.
CNP получил 264 жалобы, Институт регистрации и нотариата (IRN) - 115: 40% жалоб касается опозданий в выдаче удостоверений личности, сертификатов и паспортов.
В ходе недавнего совместного исследования Portal da Queixa и Nicequest, проведенного среди 5 тысяч человек, 97% респондентов заявили, что имеет смысл жаловаться. Отмечается, что 41% из тех, кто пожаловался и получил ответ, были удовлетворены решением.
|ОРГАНИЗАЦИЯ
|КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ
|Segurança Social
|881
|SNS
|273
|Centro Nacional de Pensões
|264
|IMT
|179
|Autoridade Tributária e Aduaneira
|166
|Ministério da Educação e da Ciência
|158
|IRN
|115
|Câmara Municipal de Lisboa
|103
|SEF
|96
|ADSE
|49
|Câmara Municipal do Porto
|48
|Câmara Municipal de Oeiras
|38
|Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
|34
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