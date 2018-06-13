Португалия: чемпион по жалобам

Среда, 13 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: чемпион по жалобам

Данные приводит Портал по рассмотрению жалоб (Portal da Queixa).

Согласно им, в период с января по май с.г. количество жалоб, поданных на различные государственные организации, увеличилось на 40% по сравнению с тем же периодом в 2017 году, согласно данным, предоставленным Порталом по рассмотрению жалоб.

При этом список госучреждений с наибольшим количеством жалоб возглавляют Служба социального страхования (Segurança Social, SS), Национальная служба здравоохранения (SNS) и Национальный пенсионный центр (CNP).

За первые пять месяцев с.г. электронная платформа Portal da Queixa получила более 880 (881) онлайн-жалоб на SS; большинство из них связаны с проблемами в назначении различных выплат, пособий или др. Около 62% потребителей жалуются на пробелы в обслуживании и анализе ситуации, в 38% случаев сообщают о значительных задержках в предоставлении пособий и отсутствии ответа со стороны организации.

«Плохое обслуживание» является одной из основных проблем, упомянутых в 52% из 273 жалоб на SNS. Из общего количества поданных жалоб были разрешены только семь.

С другой стороны, Институт мобильности и транспорта (IMT), министерство образования и науки (MEC) и Институт занятости и профессиональной подготовки (IEFP) - организации, которые разрешают большинство жалоб.

CNP получил 264 жалобы, Институт регистрации и нотариата (IRN) - 115: 40% жалоб касается опозданий в выдаче удостоверений личности, сертификатов и паспортов.

В ходе недавнего совместного исследования Portal da Queixa и Nicequest, проведенного среди 5 тысяч человек, 97% респондентов заявили, что имеет смысл жаловаться. Отмечается, что 41% из тех, кто пожаловался и получил ответ, были удовлетворены решением.

ОРГАНИЗАЦИЯ  КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ
Segurança Social  881
SNS  273
Centro Nacional de Pensões  264
IMT  179
Autoridade Tributária e Aduaneira  166
Ministério da Educação e da Ciência  158
IRN  115
Câmara Municipal de Lisboa  103
SEF  96
ADSE  49
Câmara Municipal do Porto  48
Câmara Municipal de Oeiras  38
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia  34

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