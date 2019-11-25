Португалия: «черная пятница» в Designer Outlet Algarve

Один из крупнейших аутлет-центров Алгарве Designer Outlet Algarve совместит празднование двухлетия со дня открытия с самым ожидаемым событием года для шопоголиков - «черной пятницей».



В пятницу, 29 ноября, в день распродаж торговый центр предложит посетителям скидки до 80% на более чем 50 модных брендов. Кроме того, гостей ждут развлекательные мероприятия, которые начнутся в 6 часов вечера. В программе заявлены латинские танцы, концерты на саксофоне и скрипке.



Представители торгового центра уже анонсировали, что в магазинах Calvin Klein посетители смогут расчитывать на скидки до 50% от обычной цены аутлет-центра. Товары бренда Guess можно будет приобрести со скидкой 30%, The Body Shop - 25%, Adidas - 20%, Puma со скидкой 30%.



Более демократичные бренды, такие как Benetton и Sacoor One предложат скидки до 80%, а магазине очков Hawkers можно будет приобрести три пары очков по цене одной. В распродаже также участвуют магазины брендов Tommy Hilfiger, Levi's, Bimba y Lola и Calzedonia.