Португалия: черные списки налоговых органов

Несмотря на то, что почти за три года список неплательщиков уменьшился на 20 тысяч человек, сумма долга почти не изменилась.

Более 17 тысяч налогоплательщиков уже состоят в списках должников. На кону долг в размере 3,2 млрд евро.

Список продолжает показывать тенденцию к снижению, которая наблюдается, по крайней мере, с 2016 года.

В списке должников представлены все налогоплательщики, физические или юридические лица, налоговая ситуация которых не урегулирована, поскольку они допустили прохождение периода добровольных платежей, «не выполнив своих обязательств» и не предоставив гарантии или не запросив отказ.

Список был создан в 2006 году тогдашним министром Фернанду Тейшейрой душ Сантушем и ежедневно обновляется, чтобы исключить налогоплательщиков, которые тем временем выполняют свои налоговые обязательства. Запись о неплатежеспособных вкладчиках производится ежемесячно.

В списке должников перед налоговыми органами числится 17 814 налогоплательщиков, из которых 10 496 физических лиц и 7 318 компаний.

Общая сумма задолженности выше на уровне отдельных налогоплательщиков (1,73 млрд евро), но разница по отношению к компаниям не очень значительна (дополнительно 266 млн евро).