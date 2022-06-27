Португалия: черные списки налоговых органов
В «черном списке» налоговых органов 17 тысяч налогоплательщиков, задолжавших 3,2 млрд евро
Несмотря на то, что почти за три года список неплательщиков уменьшился на 20 тысяч человек, сумма долга почти не изменилась.
Более 17 тысяч налогоплательщиков уже состоят в списках должников. На кону долг в размере 3,2 млрд евро.
Список продолжает показывать тенденцию к снижению, которая наблюдается, по крайней мере, с 2016 года.
В списке должников представлены все налогоплательщики, физические или юридические лица, налоговая ситуация которых не урегулирована, поскольку они допустили прохождение периода добровольных платежей, «не выполнив своих обязательств» и не предоставив гарантии или не запросив отказ.
Список был создан в 2006 году тогдашним министром Фернанду Тейшейрой душ Сантушем и ежедневно обновляется, чтобы исключить налогоплательщиков, которые тем временем выполняют свои налоговые обязательства. Запись о неплатежеспособных вкладчиках производится ежемесячно.
В списке должников перед налоговыми органами числится 17 814 налогоплательщиков, из которых 10 496 физических лиц и 7 318 компаний.
Общая сумма задолженности выше на уровне отдельных налогоплательщиков (1,73 млрд евро), но разница по отношению к компаниям не очень значительна (дополнительно 266 млн евро).