Португалия: четверо арестованы по подозрению в поджоге леса

Судебная полиция (PJ) сообщает, что арестованы трое мужчин и одна женщина за разведение лесного пожара в Лугар-да-Рибейре в Алижо.

Пожар произошел 27 апреля и уничтожил около пяти гектаров леса, состоящего в основном из дикой сосны и кустарника.

По словам властей, пламя «поставило под угрозу обширный лес и сельскохозяйственный район, имеющие значительную ценность, которые были защищены только благодаря быстрому вмешательству специальных средств тушения огня, в том числе воздушных судов и двух отрядов пожарных».

PJ также сообщает, что задержанные в возрасте от 25 до 41 лет, и что один из них - лесной инженер.

Подозреваемые будут присутствовать при судебном допросе, чтобы определить меру наказания.