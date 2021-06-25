Португалия: четверо из десяти молодых людей имеют высшее образование

Пятница, 25 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: четверо из десяти молодых людей имеют высшее образование

В 2020 году 41,9% португальцев в возрасте от 25 до 34 лет получили высшее образование.

Эти цифры, обнародованные в эту пятницу Евростатом, немного выше среднего показателя по Европейскому Союзу (40,5%). По мере развития поколений все больше португальцев получают высшее образование.

В возрастной группе от 35 до 44 лет в Португалии дипломы имеют только 33,2%, 24% в возрастной группе от 45 до 54 лет и 16,9% в возрасте от 55 до 64 лет. В этих группах показатели Португалии ниже среднего показателя по ЕС.

Наибольшая разница наблюдается в возрастной группе от 55 до 64 лет, где 1дипломы имеют 6,9% португальцев по сравнению со средним показателем по ЕС 29,6%.

Государства-члены ЕС поставили цель увеличить процент молодых людей (25-34 года), получивших высшее образование, до 45% к 2030 году. Эту цель уже достигли 12 стран. Обращают на себя внимание показатели Люксембурга (60,6%), Ирландии (58,4%) и Кипра (57,8%).

С другой стороны, наименьшие результаты у Румынии (24,9%), Италии (28,9%) и Венгрии (30,7%), что далеко от целевого показателя, установленного ЕС.

Среди выпускников есть явные гендерные различия. Женщин с университетским образованием больше, чем мужчин: 46% против 35% в среднем по Европе.

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