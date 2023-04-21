Португалия: четверо из десяти жителей финансово недовольны

В 2022 году португальцы были несколько менее удовлетворены «жизнью в целом» по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее, согласно обзору «Жизненные условия и доход», опубликованному 21 апреля INE, среди учитываемых аспектов португальцев больше всего удовлетворяли личные отношения.

В то же время «финансовое положение домохозяйства семьи было наиболее важным», и только 12,8% отметили «высокую удовлетворенность» в этом отношении.

Для оценки «удовлетворенности жизнью в целом» португальцев статистическое управление приняло во внимание несколько показателей, а именно «личные отношения», «финансовое положение домохозяйства» и «наличие свободного времени».

В этом контексте «личные отношения были, в среднем, теми, которые больше всего удовлетворяли население в возрасте 16 лет и старше (8,2 из 10) , в то время как финансовое положение домохозяйства было наименее положительным аспектом, со средней удовлетворенностью 6 из 10» , подчеркивает INE.

Средняя удовлетворенность «имеющимся свободным временем» составила 7.

Как правило, чем старше респонденты, тем ниже уровень их удовлетворенности «жизнью в целом» . Если, например, в 2022 г. средний показатель для 16-24-летних был 7,6, то для 35-49-летних оценка снижается до 7,4, а начиная с 75 лет - 6,5.