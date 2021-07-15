Португалия: четверо погибли за время купального сезона

Об этом сообщил сегодня помощник госсекретаря по национальной обороне.

«За первые дни купального сезона в этом году было проведено патрулирование более 40 000 километров пляжа, 5 000 миль береговой линии, было спасено 43 человека, оказана первая помощь 116 человек, оказана помощь восьми потерянным детям. Четыре человека погибли: один на охраняемом морском пляже и три на пляже в неохраняемой морской зоне», - сказал Жорже Сегуру Санчес из Комиссии национальной обороны.

Госсекретарь был заслушан в парламенте после запроса от Левого блока относительно устава и условий работы морской полиции, отвечающей за национальную оборону.

«За последние два года мы значительно усилили вооруженные силы для поддержки операций Морских властей по безопасности, чтобы сопровождать посещения пляжей, которые не охраняются, пляжей, на которых нет спасателей. Это возможно. для нас. Имеются очень положительные результаты в поддержке тех, кто пользуется пляжами», - также указал он.

Жорже Сегуру Санчес также сообщил депутатам, что «кроме того, с помощью спасателей было спасено 175 человек, оказана первая помощь 613 людям, оказана помощь 26 потерявшимся детям».

По словам чиновника, в этом году купальный сезон был подготовлен гораздо более мирно, в настоящее время существует 6 324 спасателя с действующим сертификатом, что меньше, чем в прошлом году, но намного больше, чем обычно, поскольку в предыдущие три года общая сумма была ниже 5600.