Португалия: четверть домовладельцев Лиссабона страдают от неплатежей арендаторов

Несмотря на это, большинство не намерены снижать цены.

Опрос, проведенный Лиссабонской ассоциацией собственников (ALP) Confiança dos Proprietários показывает, что 38,7% арендодателей в Лиссабоне говорят, что у них есть задолженность по арендной плате (жилой и нежилой), из которых более трети (36,5%) накопили долг за три-шесть месяцев аренды, в то время как другая треть (33,9%) недополучили от двух до трех арендных плат. Отметим также 18,3% респондентов, которым не платят за аренду более полугода.

Но, несмотря на этот сценарий, 65% опрошенных собственников не собираются начинать процедуру выселения. Из них 40% не делают этого из-за понимания и солидарности с социально-экономической нестабильностью арендаторов, а 38,9% - из-за задержек в процессе судопроизводства.

Данные также показывают, что 77,3% арендодателей, которые продолжат работу на рынке аренды, не намерены менять цены на аренду. Только 10% планируют уменьшение суммы взимаемой платы, а 12% рассматривают возможность ее увеличения.

На этом фоне 51% арендодателей не уверены в рынке недвижимости в 2021 году, считая, что невыполнение обязательств по контрактам продолжится.